‘Help! De BOOT zinkt!’ Bart Castelein start geldinzamelactie om vzw te redden Gudrun Steen

09 april 2020

08u50 23 Houthulst Al 154 mensen hebben vzw De Boot, aangemeerd in Houthulst, een reddingsboei toegeworpen. Kapitein Bart Castelein hoopt dat mensen zijn project massaal willen steunen. “We zijn dan wel noodgedwongen dicht, de vaste kosten lopen door”, zegt hij.

En die vaste kosten zijn niet min. “Eind dit jaar varen we met onze logeerboot St-Antoine naar Nederland voor de vijfjaarlijkse verplichte keuring. We hopen dat de kost meevalt, maar de vorige keer betaalden we 13.000 euro”, somt Bart op. “Jaarlijks betalen we 6.000 euro aan verzekeringen. Op 1 april dit jaar is de prijs van een waterwegenvignet onaangekondigd verviervoudigd naar 600 euro per jaar voor onze logeerboot. En ik kreeg ook te horen dat ik dat nu moet betalen voor het moederschip De Boot, hoewel dat niet vaart. Ik hoop dat dit een fout is. Sinds dit jaar moeten kleine elektrische bootjes, waarvan vzw de BOOT er 4 heeft, een certificaat van deugdelijkheid voorleggen dat 300 euro per vaartuig kost. Er zijn ook strengere regels voor de zwemvesten, dus moet ik er een veertigtal nieuwe aankopen.”

Schepen opknappen

En dan rekent Bart er nog de variabele kosten niet bij. “Nu we ‘werkloos’ zijn, knappen we onze schepen op. Ik heb net een nieuw terras op de Sint-Antoine afgewerkt en heb daar ook een waterzuiveringsinstallatie geplaatst zodat we al varend ons afvalwater meteen kunnen zuiveren. Vroeger gebeurde dat aan wal. Ik zal ook nog de inkom aanpassen zodat iedereen er vlot binnen kan en er komen zitbanken op het dek waardoor de passagiers van de stilte kunnen genieten tijdens het varen. We geven onze vaartuigen ook een grondige schilderbeurt.”

Reddingsactie

Om het hoofd boven water te houden is Bart gestart met een actie. Heb je sympathie voor vzw De Boot, schenk dan 10 euro. Je kan ook een drankkaart kopen voor 25 euro, 2uur varen in een zonneboot voor 50 euro, gratis naar alle optredens gaan dit jaar voor 100 euro, logeren in een kajuit voor 275 euro of een weekend op de Sint-Antoine boeken voor 9 personen en dat kost 1.200 euro. Spontane sponsoring kan ook. ‘De Verschijningen’ op Moederdag is trouwens verplaatst naar zondag 27 september. Dan zullen bekende medemensen een tekst lezen voor hun moeder. “We zijn blij dat ruim 150 mensen al meededen aan onze reddingsactie. Het toont aan dat onze vzw, die van geen enkele overheid subsidies krijgt, verankerd is met de streek. Die waardering doet meer dan deugd in deze onzekere tijden.”

Wil je ook helpen? Surf dan naar www.deboot.be.