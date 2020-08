Zwaar ongeval met meerdere voertuigen op kruispunt in Houthalen-Helchteren: mogelijk spookrijder betrokken ENL

02 augustus 2020

19u02 36 Houthalen-Helchteren Op het kruispunt van de Grote Baan en de Ringlaan in Houthalen-Helchteren zijn in de vroege avond meerdere wagens gebotst. Dat meldt de politiezone CARMA. Een spookrijder zou aan de basis liggen van het ongeval. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, verkeer is er momenteel niet mogelijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In Houthalen-Helchteren, op het kruispunt waar de Grote Baan en de Ringlaan samenkomen, heeft een zwaar ongeval plaatsgevonden. “Het zou gaan om een spookrijder maar dit wordt verder grondig onderzocht”, laat burgemeester Alain Yzermans (sp.a) weten. Volgens getuigen was het een blauwe auto van het merk Dodge die aan een snelheid van 120 km/u inreed op een rij stilstaande wagens aan de rode lichten.

Wat zeker is, is dat er meerdere voertuigen betrokken zijn bij het incident. Dat heeft politizone CARMA bevestigd. In totaal gaat het om vijf wagens, afgezien van de Dodge. Zowel de brandweer als de politie zijn reeds ter plekke. “Er zijn verschillende gewonden gevallen, dat heeft ook de burgemeester op Facebook gemeld”, zegt Karen De Smedt van brandweerzone Oost-Limburg. “Maar om hoeveel mensen het precies gaat en of het zware of lichte verwondingen zijn, is nog geen duidelijkheid.”

De weg is ter hoogte van de Souwstraat momenteel niet toegankelijk voor verkeer. Bestuurders volgen best de omleiding die er wordt aangegeven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.