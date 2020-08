Zonen van Dodge-bestuurder die dertien auto’s ramde in Houthalen reageren: “Papa kreeg een totale black-out achter het stuur”

Houthalen-Helchteren

“Dit heeft papa nooit gewild.” De twee zonen van de 64-jarige man die zondagavond met zijn Dodge Ram dertien auto’s aanreed , benadrukken dat hun vader niet opzettelijk is ingereden op de slachtoffers. “Op sociale media wordt hij nu afgeschilderd als een terrorist, terwijl hij een aanval kreeg waardoor hij op niets meer reageerde. Toen papa na de crash ‘ontwaakte’, wist hij niet eens dat híj die ravage veroorzaakt had. ‘Amai, wat is er hier allemaal gebeurd?’, vroeg hij, nadat hij was uitgestapt.”