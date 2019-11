Zie je een pester aan het werk? Meld het anoniem via de school-app Marco Mariotti

14 november 2019

18u21 13 Houthalen-Helchteren De drempel naar de leerlingenbegeleider is voor sommigen nog iets te hoog. Vijf studenten van het zesde middelbaar van het Inspirocollege in Houthalen bedachten daarom een app waarmee leerlingen hun probleem anoniem kunnen versturen. “Zo kun je doorgeven als iemand vaak gepest wordt op de speelplaats", zegt directeur Tom Verheyen.

WhatsUp. Zo heet de nieuwste schoolapp van het Inspirocollege. De app kwam er in het kader van Rode Neuzen Dag en moet er voor zorgen dat leerlingen met problemen, vragen of andere opmerkingen makkelijker bij de leerlingenbegeleider terecht kunnen. Het idee kwam in september tot stand na een brainstorm tussen enkele leerlingen. “Enkele zesdejaars kwamen met het idee af", vertelt directeur Tom Verheyen. “We hebben een leerlingenbegeleider op school, maar uit die brainstorm bleek dat voor sommigen de drempel nog iets te hoog ligt. Wat als iemand je uit dat lokaal zag wandelen of net binnenstappen. Misschien durf je die eerste stap niet zetten. Deze app moet die vrees weg halen.”

‘Iedereen toezichter’

Maar het heeft ook een ‘waarschuwend’ effect. “Als je ziet dat iemand steeds alleen over de speelplaats wandelt of dat iemand stiekem wordt gepest, kun je dat ook anoniem melden via de app. Alle berichten komen bij één leerkracht terecht die daarvoor is opgeleid en weet wat hij moet doen. Met dit initiatief hopen we dat iedereen een beetje op elkaar let. ‘Iedereen toezichter’ is een beetje ons motto, want tijdens de speeltijd kunnen toezichters nooit het hele schooldomein in de gaten houden.”

En wat met valse beschuldigingen? “Het kan altijd dat er flauwe grappenmakers tussen zitten, maar dat moeten we aanpakken in het leerproces. Het is nieuw voor ons allemaal en we werken nog altijd met jongeren die grenzen durven aftasten. Maar liever een melding te veel, dan een te weinig.”