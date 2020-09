Zeven kleuterjuffen in quarantaine in Houthalen, één kleuter en juf testen positief Marco Mariotti

17 september 2020

15u51 4 Houthalen-Helchteren Bij VBS Sprankel in Meulenberg is het coronavirus vastgesteld bij één kleuter en de juffrouw van de bewuste kleuterklas. Alle leerlingen van het klasje en zeven kleuterjuffen gaan in quarantaine. “De andere testresultaten lopen binnen en die zijn voorlopig negatief", zegt directeur Christos Pistolas. Mogelijk zijn nog meer kleuters besmet.

Al één week zitten zeven kleuterjuffen van VBS Sprankel in Meulenberg thuis nadat één collega positief testte op het virus. Eén van de kleuters testte eerst positief waarna ook de juffrouw werd gescreend. “En ook dat resultaat bleek positief", zegt directeur Christos Pistolas. “We hebben meteen met alle instanties overlegd en besloten de klas in quarantaine te laten gaan. In totaal dus 18 kleuters en de juffrouw. Iedereen blijft thuis.”

Ook de andere zes leerkrachten die al eens het lerarenlokaal delen, worden aangeraden verplicht thuis te blijven. “Ook daar werd iedereen getest, en de resultaten zijn tot nu toe overal negatief. Dat is goed, maar iedereen zal voor de zekerheid ook volgende week moeten thuisblijven.”

De kleuters van de andere klassen mogen wel nog naar school, maar zij worden opgevangen door twee tijdelijke leerkrachten en iemand die halftijds werkt. “Gelukkig ligt de lagere school in een ander gebouw, en is daar niets aan de hand. Niet vergeten dat er deze tijd van het jaar sowieso al kindjes ziek worden, dus niet alles is gelinkt aan corona."

Methodeschool

VBS Sprankel haalde begin dit jaar nog onze krant toen bleek dat ze tientallen nieuwe inschrijvingen hadden. De school werd omgebouwd van gewone lagere school naar een methodeschool. Op die manier wilde de directie een verdere leegloop vermijden en niet langer een concentratieschool blijven. De aanpak lukte, en er kwamen bijna dertig kindjes bij waaronder heel kleuters met een Europese achtergrond.