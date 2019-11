Zeven jaar koopmansverbod voor ondernemersduo BVDH

25 november 2019

Een 47-jarige man uit Heusden-Zolder en een 47-jarige man uit Schaarbeek zijn beide veroordeeld tot een celstraf van één jaar voor het plegen van valsheid in geschriften. Zij stelden in 2017 te Houthalen-Helchteren een overeenkomst op inzake de overdracht van aandelen, die in de praktijk nooit heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn ze ook schuldig aan het plegen van faillissementsfraude waarbij een gedeelte van de activa werd verduisterd. De twee gaven verstek voor de behandeling van de zaak. Ze krijgen allebei ook een boete van 2.400 euro en een koopmansverbod van zeven jaar. Aan de curator moeten zij 10.500 euro betalen.