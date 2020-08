Zestiger die brand stichtte en fietser doodreed, slaat nu ook gevangene dood in Leuven Marco Mariotti & Kim Aerts

25 augustus 2020

12u45 0 Houthalen-Helchteren De gevangene die De gevangene die vanmorgen een medegedetineerde doodsloeg in Leuven , is dezelfde verdachte die vorige week een fietser heeft doodegreden en minstens twee keer brand heeft gesticht in Houthalen-Helchteren. Dat bevestigt het parket. De dader verbleef op de psychiatrische vleugel. Vandaag zou hij voor de raadkamer in Hasselt verschijnen.

De verdachte stichtte vorige week al brand op twee adressen in Houthalen en Heusden. Dat gebeurde op 17 en 19 augustus. Op 19 en 20 augustus reed hij ook nog eens twee fietsers aan in Helchteren en Zonhoven. Een van hen is ondertussen bezweken aan zijn verwondingen. Omdat hij twee ongevallen op korte tijd veroorzaakt had, werd hij opgepakt.

Verder onderzoek linkte hem aan de twee brandstichtingen. De verdachte zou zich niets herinneren van alle feiten en ontkent dan ook elke betrokkenheid. Na de ongevallen reageerde hij ook steeds apathisch.

In Houthalen brak in diezelfde periode, nog voor zijn arrestatie, een derde brand uit in de Koetsstraat. Het slachtoffer (87) raakte ook hier zwaargewond en stierf later aan zijn verwondingen. Even werd gedacht dat de verdachte gelinkt kon worden aan die feiten, maar volgens de speurders zou het puur toeval zijn. Kans bestaat dat het hier om overvallers gaat.

