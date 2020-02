Winkeldieven 4 keer op heterdaad betrapt: 12 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

21 februari 2020

12u13 0 Houthalen-Helchteren Twee Georgiërs riskeren 12 maanden cel voor verschillende winkeldiefstallen. “Ze gebruikten een asielcentrum in Houthalen als uitvalsbasis om te gaan stelen”, aldus het parket.

Echt professioneel ging het duo niet te werk. Ze wandelden een winkel binnen, keken -niet eens subtiel- waar de beveiligingscamera’s hingen en sloegen hun slag. Vaak namen ze een jas en verdwenen een pashokje in. Daar verwijderden ze de beveiliging. In andere winkels namen ze drank of parfum en trachten ze deze in hun jaszakken te verstoppen. Door hun amateurisme werden ze niet minder dan ‘ keer opgemerkt door de winkeldetective of agenten in burger. Zowel in Antwerpen, Hasselt als Schoten liepen ze tegen de lamp. Op 13 december hielde de winkeldetective van de Carrefour in Drogenbos hen staande nadat hij had gezien hoe ze ettelijke flessen wodka in hun jas verstopten. “Voor onze Georgische vrienden in het asielcentrum van Houthalen, waar we verblijven”, klonk het tegen de politie. “Dat asielcentrum was hun uitvalsbasis om op dievenpad te gaan”, aldus het parket dat daarom een effectieve celstraf van 12 maanden vorderde. Uitspraak op 19 maart.