Wél alcohol en niet meer enkel halal bij Dienstencentrum Houthalen, crisisvergadering schepencollege leidt tot compromis Marco Mariotti

28 september 2019

20u32 7 Houthalen-Helchteren Het Dienstencentrum in Meulenberg bij Houthalen zal niet langer énkel halal en geen alcohol serveren. Dat bevestigt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “Men had hier iets langer bij moeten nadenken”, reageert Yzermans.

Het was even heibel in het nieuwe dienstencentrum in Houthalen. OCMW-voorzitter Göksal Kanli besliste na een buurtonderzoek om enkel halalmaaltijden aan te bieden en geen alcohol te serveren. Reden: de drempel zo laag mogelijk houden voor de bewoners. Meulenberg is een multiculturele wijk.

Maar oppositiepartij BUUR trok aan de alarmbel en vond het geen evenwicht idee. “Bied toch meerdere soorten maaltijden aan én ook alcohol", klonk het. Meerderheidspartij N-VA dreigde met opstappen en ook Zuhal Demir moeide zich.

Geen halal

Het schepencollege zat deze namiddag samen en kwam uiteindelijk tot een compromis. “Ja, we gaan wél alcohol serveren. Vrijblijvend, voor wie wil. En er zullen meerdere maaltijden ter beschikking worden gesteld. Halal of geen halal. Het moet kunnen dat de mensen inderdaad vrijblijvend kiezen. We voeren uit wat oppositiepartij BUUR aanhaalde.”

Of het in eerste instantie geen vreemd idee was, wil Yzermans niet ontkennen. “Ja, men had daar misschien iets langer bij moeten nadenken. Onze meerderheid houdt nochtans van gelijke waarden en normen voor iedereen. Het is een nieuw dienstencentrum en hier leren we uit.”

Stijn van Dingenen van BUUR is tevreden. “Dit is de logica zelve. Maar toch begrijpen we niet hoe dit is kunnen gebeuren. Wie heeft dit besloten? Wie heeft dit idee doorgeduwd? Dit verhaal is voor ons nog niet rond", besluit hij.