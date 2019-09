Wat na vondst gesneuvelde soldaat door zevenjarige jongen?: “Identificeren kan, maar is moeilijk” Marco Mariotti

16 september 2019

20u24 0 Houthalen-Helchteren Een Duitse gesneuvelde soldaat vinden met een metaaldetector in je achtertuin is al bijzonder straf. Maar de man na 75 jaar identificeren, is andere koek. Archeologen gaan het lichaam deze week opgraven. “Laten we hopen dat zijn naamplaatje erbij ligt”, zegt Sam De Decker, archeoloog bij Onroerend Erfgoed.

De 7-jarige Thomas Schepers uit Helchteren vond een schedel én een oorlogshelm in de tuin. Daar hoort vanzelfsprekend het lichaam bij van een vermiste soldaat. Het slachtoffer liet het leven bij de zware gevechten tussen 7 en 9 september 1944. De Noord-Zuidverbinding – een cruciale grote weg van tactisch belang – werd in de bevrijdingsfase een tijdelijk front. De Britten ten westen zetten de aanval in, een bikkelharde strijd van drie dagen. Een tiental burgers en een pak soldaten kwamen daarbij om het leven.

Deze week nog graaft de dienst Onroerend Erfgoed het lichaam aan de Kazernelaan in Helchteren op. “Dat kan een tweetal dagen in beslag nemen", zegt Sam De Decker, archeoloog bij Onroerend Erfgoed. “Het lichaam wordt bestudeerd en opgemeten. Een antropoloog maakt dan een schatting van de leeftijd. Nadien wordt de gesneuvelde overgedragen aan de politie, die hetzelfde doet richting de Dienst Oorlogsgraven. Duitsland wordt op de hoogte gebracht en zij beslissen of er verder onderzoek gebeurt.”

DNA

Amerikanen steken veel energie in het identificeren van hun ‘oorlogshelden’. Bij Duitsers is dat minder het geval, omwille budgettaire redenen. “Zij hebben tijdens WO I en WO II veel verliezen geleden aan het oostfront. Het gaat om duizenden vermiste soldaten. Natuurlijk zijn er gevallen waarbij ze wél een pak DNA-stalen proberen matchen met gevonden slachtoffers. Maar het blijft moeilijk.”

Als er in Helchteren een naamplaatje bij het lichaam ligt, kan het snel gaan. Indien niet, wordt bekeken welke eenheid daar in Helchteren heeft gevochten. Als in de registers blijkt dat bijvoorbeeld tien soldaten nog steeds vermist zijn, wordt naar de leeftijd gekeken. Stel dat de gevonden soldaat ouder is dan veertig en er staan maar twee vermiste veertigers op de lijst, kan je al veel namen schrappen.”

Context

Extra belangrijk voor Erfgoed is het bepalen van de context. “Bij elke vondst en opgraving proberen we vooral nieuwe info te winnen om zo de context verder te bepalen. We weten al heel wat over de slag in Helchteren, maar deze vondst kan nieuwe inzichten geven”, aldus De Decker.

Als de identiteit van het slachtoffer wordt gevonden, kan er contact worden gezocht met nabestaanden. “Dat is vaak bijzonder emotioneel. Het gaat hier om een grootnonkel of vader van mensen die 75 jaar lang niéts meer hebben vernomen van hun familielid”, besluit De Decker.