Voormalige notaris (52) riskeert vijf jaar cel voor verduistering van 4,25 miljoen euro: “Een schaamte die nooit meer zal weggaan”

Birger Vandael

18 oktober 2019

11u50 0 Houthalen-Helchteren Voormalig notaris Marc S. (52) uit Houthalen-Helchteren verscheen vandaag voor de Hasseltse correctionele rechtbank om uitleg te geven bij de miljoenen euro’s die hij verduisterd zou hebben. Hij maakte bijna honderd slachtoffers en was zichtbaar geëmotioneerd toen hij met zijn daden en de gevorderde celstraf van vijf jaar werd geconfronteerd: “Het is een schaamte die nooit zal weggaan, elke dag heb ik meer spijt.”

In totaal staan twintig beklaagden terecht en is er sprake van 93 slachtoffers. Daarbij ook de Kamer van Notarissen en FOD Financiën. De rechtszaal was dan ook te klein om alle advocaten op juiste wijze de debatten te laten volgen. In totaal zou het gaan om een bedrag van om en bij 4,25 miljoen euro.

Faillissement, huisaankoop, erfenis

In 2014 kwamen de feiten aan het licht na een doorlichting op het kantoor van Marc S. Hij kon niet uitleggen waar al het verdwenen geld was. Uiteindelijk bleek dat de notaris in november 2011 begonnen was met het systematisch verduisteren van sommen geld. Hij leende geld uit dat niet van hem was. Dat geld was van zijn cliënteel die het geld verloren via een faillissement, het geld wilden gebruiken voor de aankoop van een huis of het geld via een erfenis kregen toegewezen.

Concreet wordt Marc beschuldigd voor valsheid in geschrifte, valsheid gepleegd door een ambtenaar en witwaspraktijken. De procureur gaat ervan uit dat deze feiten wetens en willens gepleegd werden. Hij citeerde een opmerking van de beklaagde die werd teruggevonden: “Ik heb miljoenen gestolen, voor mij en voor u”. De voormalige notaris zat reeds drie maanden in voorhechtenis. Hij riskeert ook een ontzetting uit zijn rechten. Vandaag is hij niet meer acties als notaris. De andere beklaagden zouden hebben meegewerkt aan deze feiten van fraude. “Het was meer dan zomaar een vriendendienst”, vatte de procureur samen.