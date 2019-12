Voormalige notaris (52) krijgt 4 jaar cel met uitstel voor verduistering van 4,25 miljoen euro: “Elke dag heb ik meer spijt” Birger Vandael

13 december 2019

10u50 3 Houthalen-Helchteren De correctionele rechtbank van Hasselt heeft de voormalige notaris Marc S. (52) uit Houthalen-Helchteren veroordeeld tot een celstraf van vier jaar met uitstel. Hij verduisterde in totaal 4,25 miljoen euro van tientallen klanten. Dat geld sluisde hij door naar ene Ömer B. (32), die een celstraf van vijf jaar heeft gekregen.

In 2014 kwamen de feiten aan het licht na een doorlichting op het kantoor van Marc S. Hij kon niet uitleggen waar al het verdwenen geld was. “Uit onderzoek bleek dat de notaris in november 2011 begonnen was met het systematisch verduisteren van sommen geld”, klonk het bij het openbaar ministerie tijdens de behandeling. Vorig jaar legden enkele slachtoffers al uit dat het geld dat ze verloren, diende voor een aankoop van een huis of uit een erfenis voortkwamen.

Uiteindelijk bleek Ömer B. de rode draad in het dossier. Hij legde vanuit Turkije volledige bekentenissen af. Vooral zijn luxueuze levensstijl met investeringen in kebabzaken, de aankoop van snelle bolides en een gerenoveerde woning, maakte dat hij veel geld nodig had. Van hem werd bijna 3 miljoen euro verbeurd verklaard. Hij krijgt eveneens een beroepsverbod van tien jaar en de onmiddellijke aanhouding wordt bevolen.

De notaris Marc S. bleek niet het spilfiguur, wel een beïnvloedbare man die in een tunnelvisie was terechtgekomen en niets verdiende aan de feiten. Hij werd beschreven als een ‘people pleaser’ die niet snel ‘neen' zei en voor iedereen goed wou doen. Hij zou er volgens zijn advocaat Michiel Van Kelecom heilig van overtuigd zijn geweest dat hij zijn geld van Ömer B. vroeg of laat wel zou terugzien. Ook Ömer B. zette hem uit de wind en bood via een bericht zijn excuses aan bij de notaris. De verdediging is dan ook tevreden dat de man na een periode in voorhechtenis niet terug naar de cel moet.

Beroepsverbod

Het feit dat Marc S. een openbaar ambtenaar was, maakte zijn daden hoe dan ook bijzonder gewichtig. “Er wordt verondersteld dat hij vertrouwen moet inboezemen”, onderstreepte de procureur bij zijn vordering. De voormalige notaris is vandaag niet meer actief in zijn functie van weleer. “Elke dag heb ik meer spijt van wat ik heb gedaan", liet hij al noteren. Hij krijgt ook een beroepsverbod van tien jaar en wordt gedurende die termijn eveneens uit de rechten ontzet. Daarnaast krijgt hij ook een geldboete van 3.000 euro.

De slachtoffers, waarvan 83 een dossier opstelden, werden al grotendeels vergoed door een solidariteitsfonds van de notarissen. Achttien andere personen die betrokken waren bij het verduisteren van het geld en hun rekening beschikbaar stelden, kregen celstraffen van 40 maanden tot een jaar, al dan niet met uitstel voor de helft of de volledig celstraf. Sommigen kregen ook voor enkele een beroepsverbod opgelegd.