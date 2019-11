Vonnis rond gewezen notaris uitgesteld BVDH

22 november 2019

Vandaag werd in de correctionele rechtbank van Hasselt het vonnis verwacht in het dossier van Marc S., de gewezen notaris uit Houthalen-Helchteren. Hij stond samen met Ömer B. en achttien anderen terecht voor het verduisteren van ruim vier miljoen euro. De notaris en Ömer B. riskeren elk 5 jaar cel en een bestuurdersverbod van 10 jaar. Het vonnis werd echter uitgesteld. De nieuwe richtdatum is nu vrijdag 13 december.