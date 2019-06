Vonnis in zaak rond stenengooiers uitgesteld BVDH

21 juni 2019

Normaal zou de rechtbank van Hasselt vandaag een vonnis uitspreken in de zaak rond de stenengooiers in Meulenberg. Dit vonnis wordt echter uitgesteld tot 17 juli. De feiten betreffen de zware rellen in Meulenberg die zich afspeelden op 11 oktober 2013. Daarbij werd politieagent Mario Ghijs geraakt door een steen, met blijvende verwondingen als gevolg. Uit videobeelden bleek eerder al dat het moeilijk zou zijn om bewijs te vinden voor de fatale worp, maar volgens de verdediging van de slachtoffers is dat ook niet nodig. Twee mogelijke daders werden door het openbaar ministerie aangeduid. Voor een 35-jarige man, die al werd veroordeeld voor weerspannigheid en drugsmisbruik, werd drie jaar cel gevorderd. Voor de 42-jarige man met een blanco strafblad werd achttien maanden cel gevorderd.