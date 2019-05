Vijftiger staat opnieuw terecht voor kinderporno BVDH

21 mei 2019

Dinsdagmiddag verscheen een 51-jarige man op de correctionele rechtbank omdat hij opnieuw was gepakt met kinderporno. Hij stond drie jaar geleden al eens terecht. Toen kreeg hij opschorting van straf met probatiemaatregelen, maar de man herviel. Daarom riskeert hij nu een celstraf van 15 maanden. Naar eigen zeggen winden de beelden de man niet op, maar ervaart hij wel een gevoel van spanning. De gerechtspsychiater spreekt wel van een pedofiele stoornis. In totaal had de beklaagde meer dan 300 foto’s en meer dan 300 filmpjes met kinderporno in zijn bezit. Hij hoopt zelf op een laatste kans in de vorm van therapie. Het vonnis hoort hij op 18 juni.