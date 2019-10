Vier miljoen euro extra voor gemeente dankzij nieuw regeerakkoord MMM

06 oktober 2019

12u33 0 Houthalen-Helchteren De gemeente Houthalen-Helchteren krijgt vier miljoen euro extra middelen dankzij het nieuw regeerakkoord. “Geld dat de gemeente kan investeren in verenigingslokalen of wegenaanleg”, aldus Stijn Van Dingenen van oppositiepartij BUUR.

De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: de tussenkomt in de ambtenarenpensioenen en een bijdrage uit het Open Ruimtefonds, waardoor gemeenten meer kunnen investeren in ‘open ruimte’ op het grondgebied.

“Een bedrag dat absoluut welkom is voor het gemeentelijk meerjarenbudget dat er niet meteen rooskleurig uitzag", aldus Van Dingenen. “De Vlaamse regering heeft oog voor de open ruimte in Limburg. De gemeenten krijgen op deze manier dan ook meer financiële ademruimte en slagkracht. Zo kunnen we meer investeren en het landelijk karakter van onze gemeenten vrijwaren”, vult Lydia Peeters, kersvers Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, aan.

Renovatie

“Het meerjarenbudget in Houthalen-Helchteren vertoont bijzonder weinig slagkracht inzake investeringsbudget. Wegenprojecten zoals de heraanleg van de Koolmijnlaan of de Weg naar Zwartberg, het realiseren van verenigingslokalen in Lillo, de renovatie van de sporthal en het cultuurcentrum in Houthalen-Oost of de opwaardering van de bedrijvenzones op Europark en Centrum-Zuid kunnen nu wél gebeuren.”