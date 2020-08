Videobeelden tonen spookrijder met hoge snelheid, luttele seconden voor zware ongevallen in Houthalen-Helchteren: 64-jarige man uit Hechtel-Eksel gearresteerd Emily Nees

02 augustus 2020

19u02 504 Houthalen-Helchteren Op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren hebben rond 18 uur meerdere verkeersongevallen plaatsgevonden. Dat meldt de politiezone CARMA. Een spookrijder, die met een blauwe Dodge reed, ligt aan de basis van de ongevallen. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, maar wel verschillende licht- en zwaargewonden. Een 64-jarige man uit Hechtel-Eksel is inmiddels gearresteerd.



Het zijn heftige taferelen die zich zondag in de vooravond hebben voorgedaan in Houthalen-Helchteren. In een video is te zien dat een blauwe Dodge in de tegenovergestelde richting rijdt op de Grote baan. “Volgens de eerste verklaringen heeft die pick-up een botsing veroorzaakt voor het kruispunt aan de Ringlaan”, zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). Daar heeft de bestuurder vier wagens beschadigd.

“Leek wel een aanslag”

De Houthalense Debora Zizi zag het met haar eigen ogen gebeuren. “Ik stond aan de lichten van de Dorpsstraat te wachten en zou net groen krijgen, toen mijn zus en ik een harde slag hoorden. We dachten dat een bestuurder ergens tegen was geknald, maar wat we zagen was veel erger. We zagen een witte auto tegen een flitspaal vliegen. De blauwe Dodge ramde ook nog in enkele andere wagens.”

“Mijn zus en ik hebben dan meteen de hulpdiensten gebeld en gevraagd om meteen ambulances te sturen. Dat leek ons echt wel nodig, want we zagen hoe verschillende mensen in hun kapotte wagens bleven zitten. Ik vreesde ook meteen dat er dodelijke slachtoffers waren gevallen. Als ik zelf was doorgereden, had ik dit verhaal misschien zelfs niet kunnen navertellen. Zo heftig was het, alsof we in een film zaten. Een aanslag: dat was eigenlijk het eerste waar ik aan dacht. Het was dan ook duidelijk dat de man niet van plan was om te stoppen. Hij is meteen doorgevlamd over de berm heen en reed dan in de tegenovergestelde richting.”

14 voertuigen betrokken

De man zette zijn rit verder en botste nog tegen negen andere wagens ter hoogte van de Souwstraat. In totaal raakten er 14 voertuigen betrokken. Enkele bestuurders raakten gekneld in hun voertuig. Er zijn zes lichtgewonden en twee zwaargewonden gevallen. “Maar voorlopig zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld”, zegt Marleen Smeyers, persverantwoordelijke van de politiezone CARMA.

Politie CARMA kwam ter plaatse voor onderzoek. Het parket heeft ook een verkeersdeskundige gevorderd om de omstandigheden te onderzoeken. Ondertussen is er een 64-jarige man uit Hechtel-Eksel gearresteerd.