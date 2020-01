Verwarde man zwaait met messen in Houthalense Carrefour Dirk Selis

07 januari 2020

12u34 4 Houthalen-Helchteren In de late voormiddag kwam een man de Carrefour Market in de Vredelaan in Houthalen binnen. “De man was in het bezit van vier messen en was duidelijk in de war”, vertelt een van de kassiersters.

“Hij heeft een heel aantal dingen gestolen en op tien minuten was hij weer buiten. Hij is nooit de kassa gepasseerd. Niemand geraakte gewond maar we waren wel geschrokken. De man was duidelijk in de war en in het bezit van 4 grote messen. We hebben de politie verwittigd en die heeft de man even later kunnen oppakken”, besluit de kassierster. Politie Carma bevestigt de feiten en is volop met het onderzoek bezig. Later op de dag komen zij met een verklaring.