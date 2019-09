Verwaarloosde hond in beslag genomen in Kievitwijk MMM

24 september 2019

20u27 0 Houthalen-Helchteren Politie CARMA nam maandagavond een Turkse herdershond in beslag bij een woning in de Kievitwijk.

De hond had geen voedsel of drinken ter beschikking en werd door de eigenaar achtergelaten. Hij zat buiten in een te klein hondenhok vol uitwerpselen. Het dier is overgebracht naar het dierenasiel. Er wordt een PV opgesteld voor inbreuken op de dierenwelzijnswet en de eigenaar wordt nog verhoord.