Veroordeelde stenengooiers Meulenberg trekken naar Hof van Beroep BVDH

03 september 2019

15u52 5 Houthalen-Helchteren Op 17 juli sprak de correctionele rechtbank van Hasselt een vonnis uit in de zaak rond de stenengooiers in Meulenberg. Twee mannen van 35 en 43 jaar werden veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk veertig en achttien maanden. Zij trekken nu naar het hof van beroep. “De burgerlijke partijen tekenden ook hoger beroep aan, zodat het dossier integraal zal worden behandeld voor het hof”, bevestigt advocaat Erik Schellingen, die een aantal burgerlijke partijen vertegenwoordigde.

De zaak had betrekking op de zware rellen van 11 oktober 2013 waarbij de Lummense politieagent Mario Ghijs voor het leven verwond werd. De zaak is altijd blijven leven bij de mensen en bij de vele politieagenten. Het bleek echter moeilijk om de daders aan te duiden. Er waren wel beelden, maar de worp van de fatale steen werd niet vastgelegd. Uiteindelijk werden drie stenengooiers geïdentificeerd. Eén van hen was minderjarig en werd al door de jeugdrechtbank bestraft, al was het zeker dat hij niet de bewuste steen gooide.

Tienduizenden euro’s

Uiteindelijk werd een 35-jarige man schuldig verklaard in de mate dat hij zelf een steen heeft gegooid richting de Mercedes en dat hij medeplichtig was bij het gooien van alle geworpen stenen. Aan alle andere slachtoffers moet beklaagde tienduizenden euro’s aan schadevergoedingen betalen. Zijn kompaan kreeg een celstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden met uitstel. Hij moet niet betalen voor alle schadevergoedingen, omdat hij slechts beperkt schuldig is voor het gooien van alle geworpen stenen.

Al bij de uitspraak in juli bleef de partner van Ghijs voorzichtig, omdat ze wel rekening hield met een beroep. Wanneer dit exact behandeld zal worden in Antwerpen, is voorlopig niet bekend.