Vermiste zusjes van 12 en 7 na tien uur teruggevonden door onze reporter kv

20 april 2020

21u52

Bron: Belga 2476 Houthalen-Helchteren Tien uur lang werd maandag met man en macht gezocht naar twee zusjes van 12 en 7 jaar uit Houthalen-Helchteren. Child Focus en de politie zetten een zoekactie op het getouw, maar het was uiteindelijk onze reporter die de zussen als bij toeval terugvond.

De twee meisjes waren kort voor de middag thuis vertrokken voor een wandeling, maar keerden niet terug naar huis. Toen het donker werd, verspreidde het parket samen met Child Focus een opsporingsbericht. “We maken ons zorgen omdat we niet weten waar de meisjes zijn en wie er op hen past”, aldus procureur Anja de Schutter, die het over een onrustwekkende verdwijning had.

Rond 22 uur maandagavond was het uiteindelijk onze reporter die de twee zussen terugvond, op vijf kilometer van hun woning. “Ik zag de twee meisjes aan de kant van de weg lopen”, zegt reporter Marco Mariotti. “Ik herkende hen van het opsporingsbericht, en zag dat één van hen een trolley bij zich had. Toen ik mijn auto aan de kant zette, zetten ze het op een lopen. Ik heb de politie gebeld, ben hen daarna achternagegaan en heb hen uitgelegd dat hun moeder naar hen op zoek was. Maar ze waren erg achterdochtig, en toen de politie arriveerde liepen ze opnieuw weg. Ze vluchtten in een tuin, waar de agenten hen uiteindelijk terugvonden in een berghok.”

Volgens Alain Remue van de Cel Vermiste Personen zijn de twee meisjes gezond en wel.