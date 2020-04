Vermiste zusjes (12 en 7) uit Houthalen-Helchteren zijn terecht kv

20 april 2020

21u52

Bron: Belga 1914 Houthalen-Helchteren De twee zusjes van twaalf en zeven jaar oud uit Houthalen-Helchteren die sinds maandagmiddag vermist waren, zijn weer veilig en wel terecht. Dat bevestigt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen aan onze redactie.

De twee zusjes waren maandagmiddag uit hun ouderlijke woning in Houthalen-Helchteren vertrokken en waren de hele dag spoorloos. “De meisjes werden niet zover van hun woning op straat gevonden”, aldus procureur Anja de Schutter.

Na de verdwijning was een opsporingsbericht verspreid. “Ze zijn gewoon thuis vertrokken. We maken ons zorgen omdat het avond is en het kleine meisjes zijn, en omdat we niet weten waar ze zijn en wie op hen past”, zei De Schutter eerder op de avond. Ze had wel toegevoegd dat er geen aanwijzingen waren dat het om kwaad opzet ging.

Een uur na de verspreiding van het opsporingsbericht kwam het bericht dat de beide meisjes terecht waren. “Ze werden in goede gezondheid teruggevonden”, tweette ook de federale politie.

Later meer.