Vermeende stenengooier (42) ontkent feiten in Meulenberg formeel

Birger Vandael

24 mei 2019

09u54 0 Houthalen-Helchteren Vandaag buigt de correctionele rechtbank van Hasselt zich over de zware rellen in Meulenberg, een wijk in Houthalen-Helchteren, die zich afspeelden op 11 oktober 2013. Daarbij werd politieagent Mario Ghijs geraakt door een steen, met blijvende verwondingen als gevolg. Uit een Powerpoint met verschillende beelden bleek in november 2018 al dat het moeilijk zou zijn bewijs te vinden tegen de twee beklaagden. “Er was chaos, maar ik heb niks gedaan”, verklaart één van de twee vermeende hoofdverdachten.

De aanleiding voor de feiten was het aanhoudingsbevel dat werd uitgevaardigd ten aanzien van een 19-jarige man. Dat liep echter niet van een leien dakje, doordat de familie van de jongeman zich hevig verzette tegen de familie. Later die dag keerde politiemensen terug naar café Saz en de omgeving van de woning van de jongeman om hem te zoeken. Verschillende familieleden werden gearresteerd, terwijl de menigte rond het café steeds meer raakte opgehitst. Een relschopper negeerde de bevelen van de politie, waarna hij werd gebeten door de hond. Uiteindelijk besloot de politie om te vertrekken, maar een groep omstaanders wierp daarbij fanatiek met stenen naar de combi’s. Zo werd Ghijs geraakt en crashte hij met zijn wagen tegen een gevel. Ook acht andere voertuigen werden met stenen geraakt. De jongeman, die de hele ophef veroorzaakte, gaf zich die avond aan.

Veel agenten in de rechtbank

“Dit is een moeilijke zaak die nog steeds leeft bij de mensen”, opperde de procureur. Ze wees daarbij op de vele politiemensen die in de rechtbank aanwezig waren. “De politie is de hoeksteen van ons rechtssysteem en gedragingen zoals het gooien met stenen naar agenten ondermijnen ons systeem. Dit valt niet te tolereren en dient zwaar bestraft te worden.”

Na uitgebreid analyseren van de beelden werden drie stenengooiers aangeduid. Een minderjarige werd reeds door de jeugdrechtbank veroordeeld. De twee anderen hoofdverdachten zijn mannen van 35 en 42. Ze bevonden zich ook beiden in de buurt waar brokken op de grond lagen en zouden op de locatie hebben gestaan waar de fatale steen werd gegooid. Bij gebrek aan verklaringen en geen duidelijke beelden van het effectief gooien van de steen, is het moeilijk met zekerheid zeggen wat zij precies hebben gedaan. Voor de 35-jarige man, die reeds werd veroordeeld voor weerspannigheid en drugsmisbruik, werd drie jaar cel gevorderd. Voor de 42-jarige man met een blanco strafblad werd achttien maanden cel gevorderd.

De 42-jarige man vertelde hoe hij destijds op de parking in de meute stond. “Er was chaos en er werd getrokken en geduwd. Ik hoorde de steeninslagen op de wagens. Achteraf werd me verteld wat er is gebeurd met die agent en dat is vreselijk. Ik heb me wel eens gebukt, niet om stenen op te rapen, maar omdat mijn gsm was gevallen. Maar ik heb niets gedaan.”

Momenteel zijn de burgerlijke partijen aan het woord. Ook de verdediging van de beklaagden zal nog volgen.