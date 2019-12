Vergunning voor uitbreiding Remo-site geschorst MMM

03 december 2019

19u33 0 Houthalen-Helchteren De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning voor de uitbreiding van de Remo-site in Houthalen-Helchteren geschorst. De Limburgse Milieukoepel was in beroep gegaan tegen de vergunning die de provincie Limburg eerder had afgeleverd. Dat bevestigt Group Machiels.

De Limburgse deputatie herbevestigde in augustus nog de stedenbouwkundige vergunning. Daarmee zou Remo de bestaande stortplaats in Houthalen-Helchteren kunnen uitbreiden, wat volgens de deputatie een opstap naar het ‘Closing the Circle’-project moet vormen. Maar volgens de Limburgse Milieukoepel is het ruimtelijk uitvoeringsplan eerder al door de Raad van State van tafel geveegd.

Verder stelt de Milieukoepel dat de site in habitatgebied ligt, terwijl de bewoners er ook over geurhinder klagen. Group Machiels investeert wel twee miljoen euro om de geurhinder voor de buurtbewoners aan te pakken, om op die manier weer naar de door de buurt geëiste situatie van voor 2016 te gaan. De geurhinder moet tegen eind februari volledig onder controle zijn, waarna een “geuropvolgcomité” van specialisten en omwonenden overlast in de toekomst moet opvolgen.