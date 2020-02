Veertiger probeert dienstwapen van inspecteur te stelen BVDH

12 februari 2020

11u36 0

Een 44-jarige man uit Houthalen-Helchteren is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden met uitstel voor een proefperiode van vijf jaar nadat hij op 12 mei 2017 probeerde met een pistool van politiezone CARMA te gaan lopen. Het ging om het dienstwapen van één van de inspecteurs. Door de holsterbeveiliging slaagde hij echter niet in zijn opzet. Daarnaast is hij ook schuldig aan partnergeweld op verschillende data tussen 2015 en 2017. Er werd een psychiatrisch verslag opgesteld die leidde tot de conclusie dat beklaagde niet moet geïnterneerd worden. Hij zal wel gevolg moeten geven aan de oproepingen van de probatiecommissie en justitieassistent.