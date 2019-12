Twintiger krijgt 1 jaar cel voor maken van naaktbeelden van 14-jarig meisje BVDH

05 december 2019

Een 23-jarige man uit Houthalen-Helchteren krijgt een celstraf van één jaar voor het maken van expliciete beelden van een veertienjarig meisje uit Sint-Truiden. De beelden verspreidde hij in zijn kennissenkring. Toen het slachtoffer vervolgens op de hoogte was, werd ze voortdurend door de man opgebeld. Die dreigde ermee haar fysiek iets aan te doen als ze naar de politie zou stappen. Bovendien was hij in het bezit van een luchtdrukgeweer met bijhorende munitie en gebruikte hij een honkbalknuppel om het meisje schrik aan te jagen. De jongeman gaf verstek in de rechtbank. Aan het slachtoffer moet hij in totaal 5.450 euro betalen.