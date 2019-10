Tweede helm gevonden in zelfde schuttersputje: “We gaan alles in 3D reconstrueren” Marco Mariotti

02 oktober 2019

18u19 0 Houthalen-Helchteren Een helm, gamel, schedelfragmenten, stuk dijbeen, en tal van knopen. Dat werd vandaag opgegraven in een Helchterense tuin waar vorige maand al een helm met schedel werd gevonden. “Het gaat duidelijk om een schuttersputje die we nu willen reconstrueren", vertellen de archeologen ter plaatse.

Toen de 7-jarige Thomas Schepers uit Helchteren vorige maand met zijn metaaldetector in de tuin speelde, had hij nooit durven denken op een gigantische WOII-vondst te stoten. Papa haalde al een machinegeweer uit en wat later zelfs een helm mét schedel.

Onroerend Erfgoed nam de tuin eventjes over en voert er archeologisch onderzoek voor de komende dagen. “Het gaat hier duidelijk om een schuttersput", zegt projectleider Geert Vynckier. “De bodem zit hier vol met gele zand, maar hier zie je duidelijk een donkerbruine vlek. Daar werd het gat dus later opgevuld met andere grond.”

Dijbeen en schedel

Rond 11 uur werd een tweede helm gevonden, op ongeveer anderhalve meter van waar de andere helm lag. “Maar of het effectief om een tweede soldaat gaat, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Wel hebben we tal van botfragmenten gevonden. Een stuk schedel vlakbij de helm, een dijbeen wijzend naar beneden en een stukje voet.”

We hadden gelukkig maar een halve dag school en staan hier sindsdien uren te kijken Thomas (7)

Een antropoloog moet de gevonden deeltjes bot nu onderzoeken en er een leeftijd op plakken. “Uit het onderzoek blijkt dat de eerder gevonden schedel toebehoorde aan een jonge twintiger. Dat konden we afleiden uit de tanden. Indien de andere botfragementen bijvoorbeeld aan een veertiger worden gelinkt, kunnen we pas spreken over twee verschillende sporen.”

Bombardement

Mogelijk werden de soldaten getroffen door in een bombardementen en zo al snel uitgeschakeld. “De gevonden kogels in de omgeving van het machinegeweer, zaten allemaal nog vol. En met de metaaldetector kon ik slechts één lege huls aantreffen in een straal van enkele meters. Normaal gezien zou je veel meer lege hulzen moeten vinden. Dit wijst mogelijk op het snel uitschakelen van dit schuttersputje.”

Met moderne apparatuur meten de archeologen intussen élk gevonden lichaamsdeel, wapens en helmen op. “Dat wordt helemaal in kaart gebracht: de hoogte, diepte en afstand van elkaar. Dan gieten we dat in 3D-beelden en proberen we dat putje volledig te reconstrueren.”

Op Amerikaanse legerkaarten is zichtbaar dat het schuttersputje strategisch stond opgesteld tussen de Kazernelaan en de Tienschuur. “Mooi in het midden een beetje op een helling, de ideale positie om de twee straten in het vizier te hebben. We vonden ook veel ringetjes en knopen, die wijzen op een soort camouflagetentje dat ze mogelijk over dat putje hadden opgesteld.”

De kleine Thomas snelde na school naar huis en kon zijn ogen amper geloven. “Weer een helm? Cool! We kijken rustig toe, en doen de archeologen na met ons eigen schupje en werkmateriaal”, lachen ze.