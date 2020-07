Twee personeelsleden Dreamland Houthalen-Helchteren besmet met corona, burgemeester reageert scherp: “Verplicht mondmaskers in winkels” Marco Mariotti en Xavier Coppens

01 juli 2020

21u05 29 Houthalen-Helchteren Twee medewerkers van speelgoedwinkel Dreamland in Helchteren zijn besmet met het coronavirus. Dat bevestigt woordvoerder Dieter Struye. “Alle personeelsleden moeten in quarantaine en de winkel wordt volledig ontsmet”, vertelt hij. Burgemeester Alain Yzermans (sp.a) reageert scherp: “Men had naar de virologen moeten luisteren en mondmaskers in winkels verplichten.”

Het coronavirus heeft toegeslagen bij speelgoedwinkel Dreamland in Houthalen-Helchteren. Twee medewerkers van de winkel voelden zich afgelopen dagen ziek worden. Ze lieten zich beiden testen op het virus en de uitslag blijkt nu positief te zijn. De resultaten zijn sinds vandaag binnen.

“Het klopt dat er twee medewerkers positief hebben getest", bevestigt Dieter Struye van de Colruytgroep waar Dreamland bijhoort. “Ook de negen andere medewerkers zullen nu getest moeten worden. Voor de zekerheid willen we iedereen in quarantaine.”

Nieuw team

In praktijk wil dat zeggen dat elf personeelsleden thuis moeten blijven en dat een nieuw team zal worden samengesteld. “We hebben voor de zekerheid zware maatregelen genomen. De ganse winkel is ontsmet, we willen geen risico’s nemen. Vanuit andere vestigingen zullen we een team samenstellen dat nu in Helchteren aan de slag zal gaan zodat de winkel kan openblijven. Zoals steeds zal iedereen met mondmaskers blijven werken.”

En wat met de vele klanten die de laatste twee weken over de vloer zijn geweest? “We volgen hierin de aanbevelingen van de overheid. We gaan ver in onze eigen bescherming en hebben ook een medische cel. Samen bekijken we alle mogelijkheden.”

Wie minstens de laatste zeven dagen in de winkel aanwezig was en symptomen van de ziekte vertoont, kan best contact opnemen met de huisdokter.

Mondmaskers

Uit de overheidscijfers van de laatste maand bleek dat Houthalen-Helchteren op dit moment één van de zwaarst getroffen gemeenten is in Limburg. Maasmechelen en Genk vervolledigen de top drie. Het zwaartepunt in Limburg verschuift zo van Haspengouw naar het centrum van de provincie.

Burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (sp.a) – die zelf al genas van het virus – reageert scherp en vindt dat mondmaskers in winkels verplicht moeten zijn. “Ik ben geen minister, maar ik vind dat de overheid het advies van de virologen had moeten volgen. Onze gemeente zit inderdaad in de top drie in Limburg, maar de curve is voor alle duidelijkheid aan het dalen. Twee weken geleden zaten we nog aan 11 besmettingen, maar daar was de uitloper van de eerdere uitbraak in het asielcentrum nog bijgeteld. Dat is daar nu onder controle.”

“De laatste update van vorige week toonde zes besmettingen, en dat bleken allemaal geïsoleerde gevallen in de gemeente. Ik was nog niet op de hoogte van de feiten in Dreamland, maar ik vind de beslissing van de directie zeer goed. Ik neem morgen meteen contact op met de corona-artsen in Brussel die alle cijfers per gemeente onder de loep nemen. Het bewijst vooral dat we zeer voorzichtig moeten blijven.”