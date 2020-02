Twee miljoen sigaretten ontdekt aan Europark Houthalen, 700.000 euro aan accijnzen ontdoken KVDS/MMM

12 februari 2020

16u56

Bron: Belga & Eigen berichtgeving 0 Houthalen-Helchteren Op Europark in Houthalen-Helchteren stootte politie CARMA maandagnamiddag op een grote hoeveelheid sigaretten. Vier Poolse mannen zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van het ontduiken van 700.000 euro aan accijnzen.

Politie CARMA voerde maandag omstreeks 16 uur een huiszoeking uit in een loods op Europark. De lokale politie kreeg bijstand van de speciale eenheden van de federale politie. De zoeking resulteerde in het aantreffen van 20 kisten, goed voor 2 miljoen sigaretten. Dat vertegenwoordigt een bedrag van 700.000 euro aan ontdoken accijnzen. De sigaretten zaten verborgen in stapels houten planken waarvan de binnenkant uitgehold werd.

Vier Poolse mannen tussen 29 en 35 jaar konden gearresteerd worden. Zij werden dinsdag verhoord door de politie. Een auto en een vrachtwagen die op het terrein stonden, werden op bevel van het parket getakeld. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit. De dienst Douane en Accijnzen haalde de sigaretten op en zet het onderzoek verder.