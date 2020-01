Twee jaar cel gevraagd voor cannabisplantage bij weduwe en zoon BVDH

03 januari 2020

10u33 0 Houthalen-Helchteren Een veertiger uit Houthalen-Helchteren riskeert een celstraf van twee jaar voor het opstarten en onderhouden van een cannabisplantage. Hij zou gestart zijn in de zomer van 2018 en sindsdien hing er een penetrante cannabisgeur in de buurt.

De man woonde samen met zijn moeder, die weduwe was. “De politie zette een warmtecamera in en kon in 2019 abnormale waarden waarnemen. Op 4 april 2019 werd een huiszoeking uitgevoerd”, vertelde de procureur. Daarbij werden 400 plantjes aangetroffen in drie verschillende keukenruimten. Er stond ook restafval en er werden zakken met cannabisrestanten aangetroffen. Bij de slachtoffers was er sprake van financiële problemen.

De man vertelde dat alles werd geïnstalleerd door een Nederlander en dat er vrouwen werden langs gestuurd voor de hulp. Hij zou de helft van de opbrengst krijgen, maar had daar naar eigen zeggen nog niets van gezien. De burgerlijke partij vraagt zo’n 41.000 euro. De man riskeert ook nog eens een boete van 8.000 euro. Hij kwam zelf niet naar de rechtbank, zijn advocate vroeg om de effectieve celstraf te beperken tot de periode in de gevangenis in voorhechtenis. Volgens haar ging het maar om een 300-tal plantjes.