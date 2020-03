Twee inwoners van Houthalen testen positief op coronavirus: “Gaat om leden van zelfde gezin” Marco Mariotti

07 maart 2020

11u48 0 Houthalen-Helchteren Twee mensen uit Houthalen die onlangs waren gaan skiën in Noord-Italië hebben positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt het Sint-Franciscusziekenhuis (SFZ) waar de twee zich lieten controleren. Dagelijks worden er gemiddeld vier potentiële patiënten getest.

Het gaat om twee leden van hetzelfde gezin. In het SFZ werden sinds de uitbraak van het virus in totaal 17 stalen afgenomen. “We vernamen recent dat twee ambulante patiënten - wonend op hetzelfde adres in Houthalen en een link met een getroffen ski-gebied- positief gescreend zijn op het coronavirus”, bevestigt woordvoerster Diane Mombers.

Quarantaine

“Deze patiënten en hun huisarts zijn op de hoogte gebracht van hun testresultaten en verblijven in thuisisolatie volgens de richtlijnen van zorg en gezondheid.”

Er zijn nog enkele stalen verzonden aan het labo waarvan de definitieve resultaten worden verwacht.

Het ziekenhuis heeft op de dienst spoedgevallen een onderzoeksruimte ingericht om patiënten gescheiden te houden van de rest. “Hier gebeurt een eerste screening en trachten we na het informeren van patiënten hen met de nodige richtlijnen terug naar huis te sturen in afwachting van het resultaat.”

“In het begin van de week kregen we meerdere telefoontjes van huisartsen en patiënten met vragen. Ook checken we dagelijks gemiddeld vier patiënten met klachten die mogelijks duiden op een besmetting. Tot voor deze twee patiënten waren al deze resultaten dus negatief.”