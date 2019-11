Twee gewonden bij nachtelijk ongeval BVDH

24 november 2019

In de nacht van zaterdag op zondag raakten twee personen gewond bij een verkeersongeval. Omstreeks 2.10 uur was er een botsing van twee auto’s op het kruispunt van de Hofstraat met de Cremerstraat in Houthalen-Helchteren. Een 42-jarige vrouw en een 17-jarige passagier uit Houthalen-Helchteren liepen verwondingen op. Politiezone CARMA deed de nodige vaststellingen.