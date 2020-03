Trio opgepakt na inbraak in Helchteren Marco Mariotti

17u45 0 Houthalen-Helchteren De politie arresteerde donderdagavond in Peer drie dertigers. Ze waren eerder op de avond een woning binnengedrongen.

Donderdag rond 17 uur werd politie CARMA opgeroepen naar de Kazernelaan in Houthalen-Helchteren. Enkele bewoners stonden in hun woning plots oog in oog met twee onbekende mannen. Het duo vluchtte meteen weg in de richting van Peer, samen met een derde verdachte die buiten de woning in een auto bleef wachten. Niemand raakte gewond en er werd niets gestolen.

Na onderzoek kon Politie Kempenland in Peer een 35-jarige man uit Mol, een 36-jarige man uit Pelt en een 31-jarige man zonder vaste verblijfplaats arresteren. De mannen werden voor verhoor overgebracht naar het politiecommissariaat van Genk en werden vrijdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot om de drie mannen aan te houden. Mogelijk kunnen de verdachten ook gelinkt worden aan andere feiten. De politie voert verder onderzoek.