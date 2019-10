Tientallen auto’s beschadigd door vandalen in Houthalen “Nergens is iets gestolen. Geen idee wat de daders hiermee willen bereiken” Toon Royackers

10 oktober 2019

10u24 3 Houthalen-Helchteren Vandalen hebben afgelopen nacht tientallen auto’s toegetakeld in de omgeving van de Groenstraat en de Koolmijnlaan in Houthalen-Helchteren. Nergens werd iets gestolen, maar de daders leefden zich wel volop uit op de autoruiten en sloegen zelfs diepe blutsen in de carrosserie. Takeldiensten reden donderdagmorgen af en aan in Houthalen om de vele beschadigde auto's weer op te halen.

“Eén van de inwoners hier aan de Groenstraat is ‘s ochtends om half zes even wakker geworden van een slag,” legt buurtbewoner Ronny Lijnen uit. “Het gaat om de 16-jarige buurjongen. Samen met zijn moeder is hij nog opgestaan, en hoorden ze de slagen op de auto’s. Ze hebben ook stemmen gehoord, en op straat liepen een drietal personen rond. Telkens klopten ze op de wagens. Mogelijk was er nog een kompaan die met een auto rondreed, en hen weer opgepikt heeft. ‘s Ochtends bleken alleszins mijn twee bestelwagens toegetakeld,” zegt de eigenaar van het bouwbedrijf Lijnen. “Ik heb mijn mensen met andere dienstwagens op pad moeten sturen. En niet alleen de ruiten zijn gesneuveld: ook de gril vooraan is uit de carrosserie geklopt. In de motorkap is een grote deuk zichtbaar. De voorruit en een zijruit zijn aan diggelen geslagen. En waarom? Geen idee: want uit de wagens is helemaal niets gestolen. Het gaat puur om vandalisme. Dat is hier in de buurt al vaker gebeurd, maar het was nog nooit zo erg als vandaag.”

Tientallen auto’s

En Ronny Lijnen is duidelijk niet de enige. “Mijn buurvrouw stond vanmorgen huilend naast haar wagen. Op haar oprit zijn twee gezinsauto’s toegetakeld. Ze kon haar eigen kinderen niet eens meer naar school brengen, en naar haar werk gaan. Begin het ook allemaal maar eens te betalen, die schade. Even verderop bij de dokter moesten enkele auto's op de parking er aan geloven. En hier in de wijk aan de Oude Bemdens zijn op de opritten zeker al vier auto’s bewerkt. En dat in een klein doodlopend straatje. Je moet het lef maar hebben. In de Koolmijnlaan staan er eveneens een paar met gesneuvelde ruiten, net als in de Korte Hofstraat. Het gaat toch al zeker om een tiental wagens. En dat zijn er nog buurtbewoners die wakker moeten worden. Mogelijk komen er in de loop van de dag nog meer schadegevallen binnen. Dat zijn toch bijlange geen kleine vandalenstreken meer? Naar het motief hebben we raden. Wat bereik je hier in hemelsnaam mee?”

Klopjacht

Toeval of niet: maar woensdagavond was net over de gemeentegrens in Zonhoven een grote klopjacht bezig op één of meerdere inbrekers. Die waren op heterdaad betrapt bij een inbraak in een woning aan de Laambroekstraat, niet ver van de baan van Zonhoven naar Houthalen. De daders lijken zelfs gevlucht te zijn in de richting van Houthalen, hoewel de politie hen nog met een helikopter en speurhonden achterna ging. Of de boeven later in de nacht wraak wilde nemen op de tientallen auto’s, of dat het gaat om afzonderlijke vandalenstreken, moet nog uit het onderzoek blijken.