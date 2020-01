Stoppen slaan door bij 42-jarige Riemstenaar na ontoereikend saldo in Carrefour: “Hij zwaaide met koksmessen en stal zijn koopwaar” Dirk Selis

07 januari 2020

12u34 28 Houthalen-Helchteren In de late voormiddag pleegde een veertiger uit Riemst diefstal met geweld in de Carrefour Market in de Vredelaan van Houthalen. Toen hij zijn aankopen wilde afrekenen, bleek zijn saldo ontoereikend. Hij begaf zich naar een tweede winkel verderop in de straat en ontvreemdde er enkele koksmessen. In de Carrefour ontvreemdde hij zijn koopwaar met de koksmessen in de hand.

“Hij heeft een heel aantal dingen gestolen en op tien minuten was hij weer buiten. Hij is nooit de kassa gepasseerd. Niemand geraakte gewond maar we waren wel geschrokken. De man was duidelijk in de war en in het bezit van 4 grote messen. We hebben de politie verwittigd en die heeft de man even later kunnen oppakken”, besluit de kassierster.

Koksmessen

“Een 42-jarige man uit Riemst wilde enkele goederen kopen in een supermarkt in de Vredelaan”, klinkt het bij de woordvoerder van de politiezone Carma. “Zijn saldo was ontoereikend en hij diende de supermarkt zonder aankopen te verlaten. Hij begaf zich naar een tweede winkel verderop in de straat en ontvreemdde er enkele koksmessen. Enige tijd later bood hij zich terug aan in de supermarkt en stal ook daar enkele producten. Hij toonde hierbij de messen aan de omstaanders. Niemand raakte gewond maar de aanwezigen waren wel onder de indruk. Bij het verlaten van de winkel vernielde de man de toegangsdeur. Hij vluchtte te voet weg maar kon even later door Politie CARMA aangetroffen worden in het centrum van Houthalen. De Riemstenaar werd in de boeien geslagen. Hij werd verhoord en wacht in afwachting van een beslissing van het parket in de cel.”