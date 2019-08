Stefano Pinna (21) blikt na uitschakeling achtste finales terug op WK FIFA: “Nu is het wachten op FIFA 20” Birger Vandael

10 augustus 2019

16u36 0 Houthalen-Helchteren Het was een bewogen jaar voor Houthalenaar Stefano Pinna (21). Hij won in februari zijn eerste tornooi bij de profs, vertrok bij PSV Eindhoven en bereikte op het WK in Londen de achtste finales. Inmiddels is hij terug thuis na een hectische periode. “Op een dag hoop ik toch die wereldtitel te behalen”, glimlacht hij.

Onze Belgische hoop overleefde de poulefase in groep D probleemloos. Hij behaalde dertien punten en werd tweede op acht teams. Daarna kwam hij uit tegen de Duitser Mohammed Harkous. In de heenwedstrijd scoorde Stefano als eerst, maar eindigde het op 1-1. In de terugmatch bleef het lang spannend en haalde de Duitser het uiteindelijk met 0-2. Een tegenvaller voor de nummer drie in de Play Offs Rankings. Al levert zijn plaats bij de laatste zestien wel een bedrag op van vijfduizend dollar, omgerekend ongeveer 4.500 euro.

Kwestie van geluk

“De groepsfase ging inderdaad heel goed. Vooral op dag 1 en op dag 2 was mijn wedstrijd belangrijk. Ik had immers nood aan minstens een gelijkspel en speelde uiteindelijk 2-2”, blikt Stefano terug. “De Duitser in de volgende ronde staat geboekstaafd als één van de beste spelers van zijn land. Het was close, maar uiteindelijk was hij gewoon beter in de afwerking. Op dat moment heb je ook dat tikkeltje geluk nodig en dat maakte naar mijn gevoel het verschil.”

Vorig jaar strandde Pinna op een zucht van de wereldtitel. Hij was toen de beste PS4-speler en nam het in de finale op tegenover Xbox-gamer Mosaad Msdossary Aldossary. Daarin delfde hij het onderspit. “Ik heb die titel zeker nog in zicht”, geeft Stefano aan. “Ik denk dat ik nog beter kan worden op mentaal vlak en ook wat betreft het spel zelf is er altijd progressie mogelijk… De komende weken en maanden gaan wel rustig zijn. Het is eigenlijk wachten tot FIFA 20 uitkomt.”

Nieuwe ploeg op komst

Sinds juli 2018 was Pinna aan de slag als officiële speler van PSV esports. Hij won op die manier Gfinity LQE 2019 February, zijn eerste grote tornooi. Deze zomer koos Pinna er echter voor om een nieuwe uitdaging aan te gaan. “Ik heb al contacten gelegd. Dit jaar presteerde ik zeer constant dus toen bleek dat ik zonder team zat, namen enkele clubs en organisaties wel contact met mij op. Ik denk dat er op korte termijn wel duidelijkheid zal volgen wat betreft mijn toekomst", glimlacht hij mysterieus.