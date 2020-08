Staycation kinderen Simbahuis loopt af: “Na weken thuis te zitten, is deze ontspanning meer dan welkom” ENL

14u56 0 Houthalen-Helchteren De kinderen van het Simbahuis, een project van SOS Kinderdorpen België in samenwerking met Bricks & Leisure Vastgoed, kregen een staycation cadeau in de Holiday Suites van vakantiepark Hengelhoef. Die vakantie loopt nu stilaan ten einde. “Dit zal hun relaties met andere ten goede komen”, klinkt het.

Sinds 2017 gaan de Simba-kinderen en hun begeleiders ieder jaar op vakantie in het vakantiepark Hengelhoef, mede door de steun van Bricks & Leisure. Dit jaar is dat van 1 tot 7 augustus. Doel: zich amuseren en even al hun zorgen vergeten.

Tijd en ruimte

“Ze kunnen er een nieuwe omgeving ontdekken. Dat versterkt familiebanden, maar werkt vaak ook versterkend voor het zelfbeeld”, stelt An De Winter van het Simbahuis. “Het is vaak een moment waarbij je als gezin de ruimte en tijd vindt om naar elkaar toe te groeien. De kinderen zullen zich beter en veiliger voelen en dat kan de relatie met anderen alleen maar ten goede komen.”

“Na een 14-tal weken thuis zitten door corona is deze ontspanning dan ook meer dan welkom. Het doet deugd om even op een andere plaats van de buitenlucht te proeven, ook voor de Simba-ouders. Daarna kunnen ze weer volop gaan voor hun dagelijkse zorgende taak”, besluit ze.