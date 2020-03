Spierbundel vraagt vrijspraak voor vermeende verkeersagressie: “Hij viel neer zoals een voetballer” Birger Vandael

16 maart 2020

11u01 2 Houthalen-Helchteren Een spierbundel uit Houthalen-Helchteren riskeert een werkstraf van 50 uren voor verkeersagressie. De man vroeg resoluut om de vrijspraak. “Het slachtoffer viel neer als een voetballer, terwijl ik niets heb gedaan. ”

Op 2 juli 2019 was de erg gespierde man betrokken bij een verkeersongeval ter hoogte van Beringen in de richting van Luik. Het slachtoffer was maandag niet aanwezig in de rechtbank. “Hij belde destijds de noodcentrale en zei dat hij werd aangevallen door de beklaagde. Die was volgens het slachtoffer razend en zou hem hebben neergeslagen. Het slachtoffer zei dat hij zich liet vallen om zichzelf te beschermen”, aldus de procureur. De politie kwam ter plaatse, maar kon niet meteen zware verwondingen vaststellen. Naast de werkstraf werd desalniettemin ook een boete van 400 euro gevorderd.

Opleiding bij NAVO

De advocate van de beklaagde verduidelijkte dat haar cliënt in de beveiliging werkt en voor de zwaarste clubs van Antwerpen werkt. “Hij zou nooit alles op het spel zetten bij zo’n banale gebeurtenis. Hij droomt van een opleiding bij de NAVO en dan is een blanco strafblad opportuun. Ik vraag de vrijspraak of, ondergeschikt, de opschorting.”

De beklaagde zelf verklaarde dat hij niets gedaan had. “Hij viel neer als een voetballer, terwijl ik niets heb gedaan. Ik ben een man van 120 kilo, als ik zou slaan, dan had je de gevolgen wel gezien.”

Vonnis volgt op 6 april.