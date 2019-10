Serviër slaat ex met stofzuigersteel BVDH

07 oktober 2019

Een 21-jarige Serviër die woonachtig is in Houthalen-Helchteren, is veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van één jaar en een geldboete van 400 euro voor het aanbrengen van slagen en verwondingen ten aanzien van zijn ex-partner. De feiten speelden zich af tussen 1 april en 9 oktober 2017. De politie werd met behulp van een anonieme melding op de hoogte gebracht van wat er ten huize van de man allemaal misliep. Het slachtoffer vertelde bij de verbalisanten dat ze geregeld werd geslagen, onder meer met de buis van een stofzuiger. Ze voegde toe dat ze schrik had en terug naar Bosnië wilde. Door zijn celstraf zal de twintiger evenwel niemand meer lastig kunnen vallen.