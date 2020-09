Schepencollege volgt buurtbewoners en weigert regularisatie van grondwerker BKC: “Aanvraag voldeed niet aan maatregelen” Birger Vandael

10 september 2020

13u20 0 Houthalen-Helchteren Het schepencollege van Houthalen-Helchteren heeft de regularisatieaanvraag van het bedrijf BKC bvba geweigerd. De firma had in maart dit jaar deze aanvraag ingediend, maar kreeg van de gemeentelijke omgevingsambtenaar ongunstig advies. Bovendien werden er namens de buurtbewoners ook een aantal bezwaarschriften ingediend. Een hekelpunt in het dossier was onder andere het voertuigenpark en het vroege uur waarop alle werknemers vertrekken naar de diverse werven.

BKC, een bedrijf dat grondwerken uitvoert, is gevestigd in de Berkenstraat. Dit is gelegen in een ambachtelijke zone, vlak aan een woongebied in de wijk Houthalen-Oost. De aanvraag van BKC omvatte onder andere de opslag en sortering van diverse afvalstoffen. Ook de opslag van zo’n 10.000 liter diesel in bovengrondse tanks en de opslag van een 840 liter diverse gassen in flessen, werd gevraagd. Daarnaast wou de firma ook het stallen van haar wagenpark regulariseren. In het totaal 55 voertuigen waaronder een 12-tal graafmachines, 17 vrachtwagens, 15 bestelwagens en 8 aanhangwagens.

Onduidelijkheden

Het advies van de omgevingsambtenaar was over de ganse lijn ongunstig. Bovendien waren er tal van bezwaarschriften, die het onder meer hadden over de geluidsoverlast die er nu al is door het vrachtverkeer en de personeelsactiviteiten. Het schepencollege volgde dit ongunstige advies. “De ingediende regularisatieaanvraag voldeed op verschillende vlakken niet aan de vereiste wettelijke maatregelen”, oppert schepen van Milieu Muhammet Oktay (Groen). “Daarnaast was de aanvrager op vele vlakken onduidelijk in zijn dossier.”

Opslag in herstelwerkplaatsen

Er werden bijvoorbeeld geen geluidswerende ingrepen voorzien voor de omgeving. De capaciteit van de stelplaats op het terrein voor personen- en bedrijfswagens is dan weer niet toereikend voor het voertuigenpark. “Het kan niet zijn dat de opslag voor de diesel en de gasflessen gebeurt in de herstelwerkplaatsen. Volgens het brandweerverslag is dit verboden en moet dit in de buitenlucht zijn. Daar werd in de aanvraag niets voor voorzien.”, voegt schepen Oktay nog toe.

Geurhinder

Op het vlak van bodemverontreiniging, waterhuishouding en stofhinder was het dossier ook zeer onduidelijk. Evenmin werden geen specificaties gegeven over de opgeslagen hoeveelheid afvalstoffen, de afvoerfrequentie en te nemen maatregelen tegen geurhinder.

Met de weigering tot regularisatie volgt het schepencollege dus de buurtbewoners die bezorgd waren. “Al vanaf half zes ‘s morgens zorgt het vele lawaai voor geluidsoverlast”, klonk het onder meer. Op termijn zal BKC overigens de verplaatsing maken naar Genk waar men een stuk grond gekocht heeft op het industrieterrein van Zwartberg.