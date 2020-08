Rijbewijs spookrijder ingetrokken, onderzoek loopt ENL

04 augustus 2020

14u53 0 Houthalen-Helchteren Het rijbewijs van de 64-jarige man uit Hechtel-Eksel, die zondag een Het rijbewijs van de 64-jarige man uit Hechtel-Eksel, die zondag een reeks ongevallen veroorzaakte, is ingetrokken. De politierechter kan volgende week mogelijk een verlenging opleggen. Het onderzoek naar het verloop van het ongeval loopt.

De bestuurder van de blauwe Dodge Ram werd maandag in de namiddag voor de eerste keer ondervraagd in het politiecommissariaat van Genk. Volgens een familielid van de man had hij een black-out en herinnert hij zich niet meer van het ongeval.

Mogelijk medische oorzaak

“De man zijn rijbewijs werd al ingetrokken”, bevestigt Bruno Coppin van het parket van Limburg. “De politierechter zal volgende week oordelen of dat rijverbod wordt verlengd. De verkeersdeskundige voert momenteel een onderzoek naar het concreet verloop van het ongeval. En dan zal uiteraard ook de medische achtergrond onderzocht worden, totdat er definitief uitsluitsel is over wat er juist aan de hand was met de bestuurder.”

