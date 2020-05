Remostort verliest twee vergunningen in week tijd: “Uitbreiding wordt zo heel moeilijk” Marco Mariotti

12 mei 2020

12u00 1 Houthalen-Helchteren De Limburgse Milieukoepel haalt twee slagen binnen omtrent het Remodossier. Op die manier kan het stort de uitbreiding niet voortzetten. De buurt eist al jaren een sluiting vanwege de geuroverlast en andere negatieve effecten op het milieu.

Goed nieuws voor wie het niet zo heeft op het Remostort. Vorige week werd de milieuvergunning van voormalige minister Joke Schauvliege (CD&V) op 4 mei vernietigd door de Raad van State. En op 8 mei werd de stedenbouwkundige vergunning geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Geen verdere uitbreiding voor het stort.

De Milieukoepel en de buurtbewoners voeren al jarenlang actie tegen de uitbreiding van het stort tegen het woon- en natuurgebied. Remo kan de uitbreiding van het stort dus niet voortzetten. “Wij blijven erop toezien dat groep Machiels niet een volgende vergunning probeert binnen te halen”, zegt Jef Lingier voorzitter van PVDA Houthalen-Helchteren.

“Wij willen de Limburgse Milieukoepel en de buurtbewoners van het Remostort feliciteren voor deze overwinning en voor hun volgehouden strijd. Maar laat ons niet te vroeg victorie kraaien. De firma Machiels die het stort uitbaat, zit er niet mee verlegen nieuwe vergunningen aan te vragen. Dat gebeurde in het verleden al acht keer”, waarschuwt Lingier.

David tegen Goliath

De buurtbewoners die rond het stort wonen, leven al jaren in de geurhinder met risico’s voor hun gezondheid. Zij deden honderden meldingen van geurhinder. “Sommige buurtbewoners klagen over hoofdpijn en hadden zelfs braakneigingen wanneer de stankgolven binnen in huis kwamen. Vorig jaar nog verzamelden tachtig inwoners aan de gemeenteraad om de burgemeester tot actie te dwingen. Ze schreven open brieven naar de toezichtscommissie, organiseerden buurtvergaderingen en schreven de minister aan. Het was David tegen Goliath."

“Wij zijn blij met deze beslissing, want een stort naast een woonwijk kan gewoon niet. Industrieel afval hoort thuis op een stort op een industrieterrein, ver weg van bewoning, ver weg van de natuur. Wij zullen dit dossier blijven opvolgen”, besluit Lingier.