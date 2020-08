Reeks zware ongevallen met 14 voertuigen en spookrijder in Houthalen-Helchteren: verschillende zwaar- en lichtgewonden, ravage is enorm ENL

02 augustus 2020

19u02 504 Houthalen-Helchteren Op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren hebben rond 18 uur meerdere verkeersongevallen plaatsgevonden. Dat meldt de politiezone CARMA. Een spookrijder, die met een blauwe Dodge reed, zou aan de basis liggen van de ongevallen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, verkeer is er momenteel niet mogelijk. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, maar wel verschillende licht- en zwaargewonden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op sociale media circuleren verschillende beelden van een reeks ongevallen in Houthalen-Helchteren. Op één van de video’s is te zien hoe een bestuurd aan een hoge snelheid in de tegenovergestelde richting voorbijraast. “Volgens de eerste verklaringen heeft die pick-up een botsing veroorzaakt voor het kruispunt aan de Ringlaan”, laat burgemeester Alain Yzermans (sp.a) weten. Daar heeft de bestuurder vier wagens beschadigd.

“De betrokkene pleegde vluchtmisdrijf en zou als spookrijder via de andere kant van de Grote Baan zijn rit richting de Koolmijnlaan hebben verdergezet, waar hij met hoge snelheid (volgens omstaanders zo’n 120, red.) is ingereden op tal van andere wagens die voor het rode licht stonden.”

Meerdere verkeersongevallen

In totaal waren er maar liefst 14 voertuigen bij de incidenten betrokken. Dat bevestigt politizone CARMA. Ter hoogte van de Dorpsstraat werden eerst vier wagens aangereden en aan de Souwstraat nog eens negen. Enkele bestuurders raakten gekneld in hun voertuig. Er zijn twee zwaargewonden en zes lichtgewonden gevallen. “Voorlopig zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld”, zegt persverantwoordelijke Marleen Smeyers.

Politie CARMA is ter plaatse voor onderzoek. Het parket heeft ook een verkeersdeskundige gevorderd om de omstandigheden te onderzoeken.

De Grote Baan is in de richting van Eindhoven afgesloten voor verkeer. Politie CARMA heeft een omleiding voorzien en vraagt om de omgeving te vermijden.