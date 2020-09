Radiomaakster creëert podcast over heden en verleden van De Dool: “Combinatie van historische feiten en getuigenissen” Emily Nees

06 september 2020

15u53 0 Houthalen-Helchteren Radio 2-presentatrice Eva Droogmans heeft een podcast gemaakt over De Dool. De reeks, bestaande uit drie afleveringen, geeft de geschiedenis prijs van het kasteeldomein. “Er komen zowel historische feiten als gesprekken met bewoners en betrokkenen aan bod”, vertelt ze.

“Door de coronacrisis heeft Houthalen-Helchteren gezocht naar een digitaal alternatief voor Open Monumentendag. De gemeente heeft mij gevraagd een podcast te maken over De Dool, met verhalen die draaien rond het kasteeldomein. Voor de rest kreeg ik carte blanche”, vertelt radiostem en audiomaakster Eva Droogmans.

Persoonlijke getuigenissen

Om het verleden tot in de puntjes uit te pluizen, zat Eva samen met de heemkring van Houthalen en die van Helchteren. “Zij hebben mij verschillende documenten mee naar huis gegeven om door te nemen. Daarnaast ben ik op zoek gegaan naar mensen die verbonden waren met het kasteel. Ik heb onder andere gesproken met een historicus uit Sint-Truiden, aangezien het domein lang eigendom is geweest van de Truiense abdij. Ook een vroegere bewoner, die op de toenmalige boerderij verbleef, komt aan bod.”

Tweede Wereldoorlog

“Het verhaal dat mij het meest is bijgebleven, is dat van Denis Reynders uit Helchteren. Zo vertelde de 91-jarige man dat er in de winter van 1940-41 heel wat Joden door de Duitse bezetter naar Limburg zijn gestuurd. Ongeveer veertig van hen werden ondergebracht in het kasteel. Op een bepaald moment zat Denis met twee van die jongens in de klas. Zij kregen een plek achteraan in de klas, op de ezelsbank. De andere leerlingen mochten niet omkijken, laat staan contact met hen hebben. Ze werden compleet genegeerd. Aan de manier waarop Denis sprak, merkte ik dat het pijn deed om daaraan terug te denken. Mensen groeien op, kijken terug en beseffen dan ook dat het niet oké is wat er toen gebeurd is.”

Al draait de podcast niet alleen om de geschiedenis van het 13de-eeuwse kasteel. “Uiteindelijk baan ik mij een weg naar het heden. Ik trok zelf naar het domein om te spreken met de uitbaatster van brouwerij Ter Dolen, de hedendaagse kasteelvrouw. Met haar klom ik naar de top van de hoogste torenkamer, op een hoogte van 23 meter, die uitzicht bood over de hele streek. Alle feiten en verhalen hebben uiteindelijk geleid tot drie verschillende afleveringen.”

Wie benieuwd is, kan die vanaf 13 september terugvinden op Apple Podcasts, Spotify en Stitcher onder de naam ‘Op de Dool’.