Prentenboek van Leo Timmers (49) door The New York Times verkozen tot een van de beste ter wereld Dirk Selis

03 november 2019

13u25 8 Houthalen-Helchteren De Engelse versie van het Vlaamse kinderboek ‘Aap op straat’ van Leo Timmers (49) is door The New York Times verkozen tot een van de tien beste kinderboeken van 2019. “En dat terwijl het boekje in Vlaanderen maar weinig aandacht kreeg”, zegt de Houthalense illustrator Leo Timmers.

De Amerikaanse krant kiest sinds 1952 de tien beste kinderboeken die dat jaar gepubliceerd zijn in de Verenigde Staten. “Ik heb het boek niet ingezonden of zo. De juryleden selecteren de winnaars puur op basis van artistieke verdienste. Elke boek dat in de VS uitkomt, gaat door hun handen. Een ongelofelijk grondig titanenwerk”, zegt Leo Timmers die zich met zijn prentenboek ‘Monkey on the Run’ dit jaar bij de gelukkigen mag rekenen.

(lees verder onder de foto)

Moeilijk voor volwassenen

Het boek gaat over Papa Aap en Kleine Aap die samen op weg zijn in de file. “Waarschuwing, ‘Monkey on the Run’ van Leo Timmers kan stuiteren en giechelen aanmoedigen – en ook doordachte studie”, zegt The New York Times. “Het boek is een speeltuin van transport dat zowel de voertuigliefhebber als de dierenliefhebber zal kunnen bekoren.” De juryleden voelden zich aangetrokken tot dit boek omdat de illustraties zowel opwindend als beschouwend zijn, schrijft de krant. “De dwaze capriolen van de kleine aap zorgen voor vaart, maar de details in elke illustratie bleven ons terugroepen voor een grondiger onderzoek.”

“Volwassenen hebben het moeilijk met het boek, omdat er geen tekst instaat”, aldus Timmers. “Daardoor vinden ze niet meteen een ingang om aan het boek te beginnen. Kinderen hebben veel meer fantasie en vinden het heerlijk.”

Boekenbeurs

“Ik kan het bijna niet geloven dat ze mij er hebben uitgepikt. Dat ik daar mag staan te blinken tussen al diegenen die ik mijn hele leven lang bewonderd heb, geeft mij een onwerkelijk gevoel. Het was mijn Nieuw-Zeelandse uitgeverij die mij veertien dagen geleden op de hoogte heeft gebracht. Ik moest twee weken in alle talen zwijgen, maar nu is het dus geweten. En dat heeft dan ook prettige neveneffecten. Ik heb op de boekenbeurs in Antwerpen nog nooit zoveel moeten signeren als dit jaar. Ik hoop dan ook dat het boekje hier in België een tweede leven krijgt. Want het heeft hier niet echt de aandacht gekregen dat het verdient”, besluit Timmers.