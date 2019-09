POLL. Deze vier oplossingen voor de Noord-Zuid liggen op tafel. Welke kies jij? Marco Mariotti

27 september 2019

10u17 0 Houthalen-Helchteren Een vijf kilometer lange tunnel ten oosten van de gemeente onder Kelchterhoef en Europark door. Dat is een nieuw voorstel om het Noord-Zuidprobleem op te lossen. Eind 2020 moet de Vlaamse regering hét ideale voorstel goedkeuren om een einde te maken aan de mobiliteitsproblemen in Houthalen-Helchteren. Wij somden de vier voorstellen voor u op.

1. Tunnels onder dorpskernen:

Eén van de lang onderzochte voorstellen is een dubbele tunnel onder de dorpskernen van Houthalen en Helchteren. De Grote Baan zou dan verbreed worden en enkel nog gelden voor het lokale verkeer. Ter hoogte van de Meerstraat in de buurt van tankstation Bruno, zou de ingang van de tunnel komen. Net achter Houthalen-centrum kom je weer boven. Voor Haletra in Helchteren zou je de tweede tunnel inrijden die achter Ter Dolen weer naar boven komt. De Grote Baan zou een pak bomen krijgen, brede voetpaden en dient dan meer als boulevard voor het lokale verkeer.

2. Tunnels onder dorpskernen mét sneltram

Het tweede scenario is redelijk gelijkend aan bovenstaand plan, alleen zou de sneltram over de volledige afstand van de Grote Baan rijden vertrekkend vanuit Hasselt richting Pelt. De combinatie van tunnels en tram zal veel meer plaats vergen, wat een pak meer onteigeningen zal betekenen. Het lokale verkeer zou in dit plan niet langer over de Mangelvallei in Laak kunnen passeren om die omgeving op te waarderen.

3. Grote tunnel onder Kelchterhoef

Compleet nieuw voorstel en misschien het meest gedurfde is een tunnel van vijf kilometer. Dit keer aan het oosten van de gemeente. De omleidingsweg zou beginnen aan de E314 ter hoogte van Park Midden Limburg, zo oostelijk richting Houthalen leiden. Omdat je van aan Kelchterhoef natuurgebied binnenrijdt, zal je ondergronds moeten. Een tunnel dwars onder het natuurgebied én Europark door tot achter de kazerne in Helchteren. Vanaf daar zou je weer bovengronds doorrijden rechtstreeks aangesloten op de Noord-Zuid in Hechtel.

Met dit scenario zou er helemaal géén doorgaand verkeer meer passeren over de Grote Baan, en zou ook de Kazernelaan ontlast worden. Uit tellingen blijkt dat héél wat mensen die van Noord-Limburg naar Genk willen, dat via de Kazernelaan proberen.

4. De westelijke omleidingsweg

Dit plan werd jaren geleden al voorgesteld, maar tegelijk neergehaald door de Raad van State. De westelijke omleiding zou het fietspad en gewezen treinspoor volgen ten westen van de gemeente. Van aan de E314 zou je richting industriezone Centrum-Zuid rijden, om zo de oude spoorweg te volgen. Parallel zou een tram én fietssnelweg lopen. De zone hier is anderzijds erkend Europees natuurgebied en net één van de hoofdredenen om het destijds van tafel te vegen. Maar tegen 2020 wilde Werkvernootschap Noord-Zuid alle plannen nog eens bekijken.

Poll Welke oplossing kies jij? Tunnels onder dorpskernen Houthalen en Helchteren

Tunnels onder dorpskernen Houthalen en Helchteren mét tram

Tunnel van vijf kilometer onder Kelchterhoef

Westelijke omleiding via oude spoorweg

Andere oplossing Tunnels onder dorpskernen Houthalen en Helchteren 29%

Tunnels onder dorpskernen Houthalen en Helchteren mét tram 36%

Tunnel van vijf kilometer onder Kelchterhoef 21%

Westelijke omleiding via oude spoorweg 0%

Andere oplossing 14%