Politie neemt twee verwaarloosde Mechelse herders in beslag BVDH

07 augustus 2019

Politie CARMA en de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn hebben woensdagnamiddag twee Mechelse herdershonden in beslag genomen bij een woning op de Kazernelaan in Houthalen-Helchteren. De honden hadden geen voedsel of drinken ter beschikking en werden door de eigenaar achtergelaten. Ze zaten buiten in een onveilig hondenhok vol uitwerpselen. Beide dieren zijn overgebracht naar het dierenasiel. Er wordt een proces-verbaal opgesteld voor inbreuken op de dierenwelzijnswet en de eigenaar wordt nog verhoord.