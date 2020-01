Politie-achtervolging op 17-jarige bestuurder eindigt in crash MMM

18u29 0 Houthalen-Helchteren In de Bergstraat is vrijdagavond een minderjarige jongen gearresteerd nadat hij wegreed van een politiecontrole. Na een achtervolging crashte hij tegen een omheining. Niemand raakte gewond.

Vrijdagavond rond 19.15 uur wou politie CARMA overgaan tot de controle van een auto in de Varenstraat, omdat die geen gebruik maakte van de richtingaanwijzers. De bestuurder nam de vlucht en reed weg van de politiepatrouille. Na een korte achtervolging verloor hij de controle over het stuur en kwam tot stilstand tegen de omheining van een woning in de Bergstraat.

De bestuurder raakte niet gewond. Het bleek om een 17-jarige jongen zonder rijbewijs te gaan. Hij werd gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. De nodige pv’s zijn opgesteld. De auto werd getakeld.