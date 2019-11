Overvaller nachtwinkel zestien maanden naar cel BVDH

21 november 2019

Een 27-jarige man uit Tienen is veroordeeld tot een celstraf van zestien maanden voor de gewapende overval op een nachtwinkel in Houthalen-Helchteren op 4 november 2017. Daarbij werd de deur van de winkel opengetrapt. Er werd gegooid met een fles drank en nootjes naar de uitbater en een klant werd bedreigd. Uiteindelijk vonden de speurders de pet, gebruikt door de overvaller, terug in diens huis. De twintiger kwam met een verhaal aandraven dat moest aantonen dat hij onder druk was gezet. Hij zou naar eigen zeggen ontvoerd en gefolterd geweest zijn. De rechtbank acht die versie niet geloofwaardig.