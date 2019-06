Overval op apotheek in Lillo MMM

20 juni 2019

20u49 0 Houthalen-Helchteren Op de Lillosteenweg in Lillo werd deze late namiddag een overval gepleegd op de apotheek.

Een onbekende dader drong het pand binnen en bedreigde de aanwezigen. Niemand raakte gewond. Of er een buit is, kon niet worden bekend gemaakt. “We kunnen nog niet communiceren over deze zaak. Het parket ontfermt zich hier verder over", klinkt het bij de lokale politie CARMA.

De politie verzegelde het pand was tot 21 uur vanavond nog steeds aanwezig. Later meer.